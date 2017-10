Simona Halep a fost eliminata de la Turneul Campioanelor | Singura veste buna dupa infrangerea cu Svitolina! Cum poate ramane numarul 1 mondial

Simona Halep a fost eliminata inca din faza grupelor de la Turneul Campioanelor.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Eliminata inca din faza grupelor de la Turneul Campioanelor, Simona Halep risca sa piarda si locul 1 in clasamentul WTA! Insa Simona pastreaza sanse bune de a ramane prima din lume - doar Karolina Pliskova o mai poate depasi. Iar pentru a reusi acest lucru, Pliskova trebuie sa castige turneul din Singapore!

Caroline Wozniacki nu mai poate trece pe primul loc in lume chiar daca va castiga Turneul Campioanelor. Batuta in ultimul meci de catre Svitolina, Simona Halep primeste 125 de puncte si diferenta fata de Wozniacki este prea mare in acest moment.

Simona Halep nu poate cobori mai mult de locul 2. Ea va fi premiata la Singapore cu 304.000 de dolari si cu 500 de puncte WTA. Pentru ea sezonul 2017 a luat sfârsit.

Halep a fost pentru a patra oara consecutiv calificata la Turneul Campioanelor, prima data ca principala favorita. Ea a fost finalista la prima participare, in 2014, când a pierdut in ultimul act in fata americancei Serena Williams, iar la urmatoarele doua editii nu a trecut de faza grupelor.

In acest moment, clasamentul arata in felul urmator:

1. Simona Halep 5675 de puncte

2. Garbine Muguruza 5635

3. Karolina Pliskova 5105

4. Elina Svitolina 4642

5. Venus Williams 4642

6. Caroline Wozniacki 4650