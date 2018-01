Simona Halep a distrus BLESTEMUL din tenisul feminin! Ce s-a intamplat pentru prima data de la Wimbledon 2016

Blestemul numarul 1 mondial din tenisul feminin a fost oprit!

Simona Halep a reusit sa castige finala de la Shenzhen in fata Katerinei Siniakova (Cehia), cu 6-1, 2-6, 6-0, si a obtinut primul trofeu al sau din postura de numar mondial! Simona va fi cap de serie numarul 1 la Australian Open, in ciuda faptului ca poate fi depasita de Muguruza daca aceasta va castiga turneul de la Sydney.

In urma acestui succes, Simona a reusit sa opreasca si un adevarat blestem in ultimul an si jumatate - este pentru prima data de la Wimbledon 2016 cand numarul 1 mondial castiga un turneu! De atunci, obtinerea primului loc in clasamentul WTA a dus la o "seceta" pentru detinatoare.

Serena Williams a fost la un pas sa opreasca la randul ei blestemul, insa a devenit numarul 1 mondial dupa ce a castigat Australian Open 2017, devansand-o pe Angelique Kerber.