Simona Halep a dat o mega lovitura pe final de an! Suma incasata pentru cele doua meciuri castigate in Thailanda

Simona Halep da o mare lovitura financiara dupa victoria din Thailanda, de la Hua Hin.

Simona Halep si-a asigurat unul dintre cele mai mari premii din acest an dupa ce a castigat turneul demonstrativ de la Hua Hin, unde le-a invins pe Johanna Konta si Karolina Pliskova.

Chiar daca acest turneu nu face parte din circuitul WTA, organizatorii au pus "la bataie" premii substantiale.



Directorul turneului, Suwat Liptapanlop, a dezvaluit intr-o conferinta de presa ca cele patru jucatoare au impartit premii in valoare de 2 milioane de dolari.

Pentru simpla prezenta s-a platit o suma fixa, la care s-au adaugat banii proveniti din rezultatele obtinute.



Astfel, in urma triumfului sau, Halep a plecat de la Hua Hin cu peste 700.000 de euro.

In circuitul WTA, Simona castigase in 2017 premii in valoare de totala de 5.275.227 de dolari.