Schimbare importanta in clasamentul WTA! Simona Halep, atacata direct inainte de Australian Open! Cum arata topul mondial

Simona Halep a castigat puncte importante la Shenzen.

Pe langa trofeele de la simplu si dublu, Simona Halep a castigat puncte importante in batalia pentru pozitia de lider mondial. Halep e amenintata acum si de Caroline Wozniacki, care a trecut pe locul 2 WTA dupa finala pierduta la Auckalnd.

Halep poate fi detronata insa de Muguruza inainte de Australian Open, daca jucatoarea din Spania va castiga turneul de la Sydney, la care s-a incris in ultima clipa. In aceasta situatie, Muguruza ar trece peste Halep doar in clasamentul virtual, urmand ca totul sa fie decis la primul Grand Slam al anului.

Halep e favorita numarul 1 insa la Australian Open, iar Wozniacki a devenit acum favorita numarul 2. Daneza a invins-o pe Halep la Turneul Campioanelor in luna octombrie si in forma excelenta.

Si Svitolina e in forma buna. Ea ocupa locul 4 acum, dupa ce a castigat turneul de la Brisbane.