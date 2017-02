Egalitate dupa prima zi! Copil si Tecau lupta la dublu! ACUM Romania 6-7 2-2 Belarus in Cupa Davis

Scorul dupa prima zi este 1-1.

Tenismenii Horia Tecau si Marius Copil vor juca pentru Romania in proba de dublu a meciului cu Belarus la Minsk, de la ora 12,00 (ora Romaniei), in primul tur al Grupei I valorice a zonei Europa-Africa a Cupei Davis.

Initial, tanarul Nicolae Frunza, un debutant, fusese anuntat ca partener al lui Horia Tecau, in absenta lui Florin Mergea.

O modificare a intervenit si in perechea belarusa, ''veteranul'' Max Mirnii urmand sa joace alaturi de Iaroslav Sila, in loc de Egor Gherasimov.

Tecau ocupa locul 18 in lume in ierarhia de dublu, iar Copil se afla pe 381. Mirnii este numarul 25 ATP la dublu, iar Sila este pe 223.

Dupa prima zi cele doua echipe sunt la egalitate, 1-1. Adrian Ungur (32 ani), aflat pe locul 313 in lume, l-a invins pe Ilia Ivaska (22 ani, 175 ATP), in patru seturi, cu 6-2, 5-7, 7-5, 6-4, vineri, la Minsk, in primul meci de simplu al intalnirii. Apoi, Marius Copil (26 ani, 129 ATP) a fost intrecut de Egor Gherasimov (24 ani, 341 ATP) cu 6-3, 6-4, 6-4.

Duminica, de la ora 10,00, Ivaska il va intalni pe Copil, iar Ungur va da piept cu Gherasimov.

Cele doua echipe s-au mai intalnit o data in Cupa Davis, in 2005, cand Romania s-a impus cu 3-2 la Brasov in primul tur al Grupei Mondiale, prin punctele aduse de Andrei Pavel (doua) si Victor Hanescu, in timp ce pentru adversari au punctat Mirnii si perechea Volcikov/Mirnii.

Andrei Pavel este capitanul nejucator al echipei Romaniei, iar Vladimir Volcikov al Belarus.