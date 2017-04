ULTIMA ORA: Irina Begu nu poate sa joace! Cine ii ia locul si programul de azi in primele meciuri din Fed Cup

Federatia Internationala de Tenis (ITF) a deschis o ancheta dupa un comentariu nepotrivit al lui Ilie Nastase. La conferinta de presa de vineri, in timp ce Simona Halep raspundea in engleza unor intrebari referitoare la faptul ca Serena Williams este insarcinata, moment in care Ilie Nastase, in varsta de 70 de ani, s-a adresat in limba romana unui membru al echipei: "Sa vedem ce culoare are. Ciocolata cu lapte?". Un purtator de cuvant al ITF a declarat pentru BBC ca forul international a aflat despre comentariul lui Nastase si a inceput o investigatie. "ITF nu tolereaza limbajul discriminatoriu. Am aflat de presupusele declaratii ale capitanului Romaniei, Ilie Nastase, si am inceput o ancheta pentru a vedea faptele cu exactitate, inainte de a lua masurile necesare", a anuntat ITF, conform BBC. BBC: "A intrebat-o in mai multe randuri pe Anne Keothavong, capitanul nejucator al Marii Britanii, in ce camera sta!" BBC noteaza ca in timpul ceremoniei de vineri, Nastase si-a pus bratele in jurul capitanului nejucator al Marii Britanii, Anne Keothavong, si a intrebat-o in ce camera sta, in fata presei. Potrivit sursei citate, Nastase i s-a adresat la fel lui Keothavong, insarcinata cu al doilea copil, si la dineul de joi seara. Sambata, de la ora 12:00, se joaca primul meci Simona Halep, locul 5 WTA, si Heather Watson, locul 113 WTA, vor evolua, sambata, de la ora 12.00, in prima partida a intalnirii Romania - Marea Britanie, din barajul pentru mentinerea/retrogradarea in/din Grupa Mondiala II a Cupei Federatiei. In a doua partida de sambata vor juca Irina-Camelia Begu, locul 33 WTA si Johanna Konta, locul 7 WTA. Duminica, de la ora 11.00, sunt programate urmatoarele meciuri: Simona Halep - Johanna Konta; Irina Begu - Heather Watson; Monica Niculescu/Sorana Cirstea - Jocelyn Rae/Laura Robson.

09:29 Konta, 25 de ani, a castigat in acest sezon turneul de categorie Premier Mandatory de la Miami si pe cel de categorie Premier de la Sydney (orasul in care s-a nascut), a ajuns in sferturi la Australian Open si in semifinale la Shenzhen. In total, ea are trei trofee ca jucatoare profesionista de simplu, dintre care doua obtinute in primele trei luni ale acestui an, in care a castigat 19 meciuri si a pierdut doar trei.



In 2017, Halep (sase victorii si patru infrangeri) are ca rezultat notabil doar sfertul de la Miami Open, pierdut in fata numarului 1 britanic.



Johanna Konta conduce cu 2-0 in meciurile disputate cu Halep. in optimile de finala ale turneului de la Wuhan, editia 2015, britanica s-a impus cu 6-3, 3-6, 7-5, iar anul acesta, in sferturi, la Miami, cu scorul de 3-6, 7-6 (7), 6-2.



Konta nu s-a mai intalnit pana in prezent cu Irina-Camelia Begu.



Simona Halep a castigat toate cele trei partide jucate pana acum cu numarul 2 britanic, Heather Watson, scoruri 4-6, 6-4, 6-2, in turul I al US Open, din 2013, 6-2, 6-4, in mansa a doua a French Open, din 2014, si 6-3, 6-4, in optimi la Miami, anul trecut.



Si Begu a invins-o pe Watson, in singura partida pe care ele au jucat-o pana in prezent, in 2013, in turul I la Indian Wells, scor 6-2, 6-4.



Partidele din Fed Cup se desfasoara la Tenis Club IDU, Mamaia, Constanta. invingatoarea intalnirii va evolua anul viitor in Grupa Mondiala II, iar invinsa in Grupa I a Zonei Euro-africane.