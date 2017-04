S-a schimbat numele Stelei, si-a schimbat si Simona Halep echipa favorita! Cu cine tine acum

Romania intalneste Marea Britanie in Fed Cup la sfarsitul acestei luni.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Superkombat: Invazia Greilor! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro!

Simona Halep a anuntat ca si-a schimbat preferintele in Liga I. Stelista infocata, Halep spune ca si-ar dori ca lupta la titlu din acest sezon sa fie castigata de Viitorul lui Hagi.

"Imi doresc din tot sufletul ca Viitorul sa castige campionatul."

Simona Halep s-a intalnit astazi cu aproximativ 100 de copii, cu care a facut schimbi de mingi si apoi a dat autografe.

Simona se pregateste de intalnirea cu Marea Britanie, din Fed Cup.

"Imi doresc mult sa fie o revansa, nu va fi usor, ambele joaca bine in Fed Cup si in general, voi avea publicul, sunt pregatita. Este placut sa fim la Constanta, orasul meu, sa-mi aduc aminte de copilarie. Am avut un oaspete special zilele trecute, nepotica a venit sa ma vada, voi merge la Constanta de Paste. Nu se schimba nimic in staf-ul meu, trebuie sa fiu mult mai bine, mai pozitiva pe teren, sa-mi schimb atitudinea, sa fiu mai profesionista. A fost de moment (n.r. discutia cu antrenorul Darren Cahill, la meciul de la Miami cu Johanna Konta), a fost prea mult negativ din partea mea, insa voi lucra si va fi bine in viitor", a mai spus Halep.