Retragere SOC la Australian Open: "Am 10 milioane in cont, nu joc eu pentru 50.000 de dolari!"

Jucatorul a rezistat doar 23 de minute pe teren.

Nicolas Almagro s-a retras de la Australian Open in partida cu Jeremy Chardy la scorul de 0-4 - doar 23 de minute a stat pe teren Almagro, fiind acuzat dupa meci ca a intrat pe teren doar pentru a primi cecul dupa eliminarea din primul tur de 50.000 de dolari.

Almagro, cel care va primi 2.160 de dolari pentru fiecare minut in care a stat pe teren, a negat la final acuzatiile: "Am mers pe teren pentru ca am crezut ca pot juca.



Am fost in top 10, am peste 10 milioane de dolari. Nu voi juca pentru 50.000 de dolari, nu acesta este motivul. Am incercat sa joc in timpul saptamanii. A fost dificil. Am facut un RMN si rezultatul nu a fost bun. Am resimtit problema in timpul meciului si a trebuit sa ma retrag.



Am luat in considerare varianta de a ma retrage insa la pregatirea premergatoare meciului nu m-am resimtit. De asta am decis sa incerc sa joc" a spus Almagro, cel care este acum pe locul 45 in lume. Cele mai bune rezultate din cariera lui sunt un sfert de finala la Australian Open in 2013, precum si 3 sferturi la Roland Garros.