Prima reactie a Simonei Halep dupa eliminarea de la Wimbledon si decizia luata: NU va juca la Bucuresti

Simona Halep s-a oprit in sferturile turneului de la Wimbledon, dupa ce a cedat in trei seturi, scor 7-6, 6-7, 4-6, in fata favoritei publicului, britanica Johanna Konta.

Simona Halep s-a declarat dezamagita de infrangere, dar a spus ca atat ea, cat si Johanna Konta au facut un meci mare. Simona, care a ratat sansa de a deveni noul numar 1 mondial, ceea ce ar fi fost o premiera pentru ea, a spus ca nu este interesata atat de tare sa ocupe prima pozitie WTA, ci isi doreste mai mult un titlu de Grand Slam.

"Amandoua am jucat un tenis foarte bun. In setul al doilea, in tie break, daca serveam ceva mai puternic... Apoi, in setul al treilea, Johanna a servit foarte bine si a fost greu.



Este o victorie meritata, a jucat foarte bine, dar si pentru mine sunt lucruri pozitive din acest meci.



E bine ca sunt de atat de mult timp in top 10. Acum am avut sansa de a ajunge pe primul loc si am ratat-o. Dar astanu ma afecteaza foarte mult, pentru ca mai am ani buni de jucat si vor mai fi sanse", a spus Simona Halep in cadrul unei conferinte de presa.

Ar fi vrut rejucarea ultimului punct

Simona Halep a mai spus ca a fost deranjata de faza de la finalul meciului, dar ca i s-a transmis ca punctul nu se poate repeta din cauza strigatului unui spectator.

"Credeam ca se va repeta punctul. Cred ca asa e normal sa se intample cand cineva tipa in acest fel. Dar mi s-a spus ca nu se poate rejuca. Nu puteam schimba nimic, asa ca de ce sa ma cert?", a mai spus ea.

De altfel, in regulament se prevede faptul ca rejucarea unui punct nu poate fi motivata de un astfel de gest.

"The actions of spectators in an area designated for spectators are not the basis for replaying the point." — Victoria Chiesa (@vrcsports) July 11, 2017

Simona Halep a anuntat ieri ca nu va juca la turneul de la Bucuresti, ea urmand sa isi ia o mica pauza, pentru ca apoi sa inceapa sezonul pe hard.