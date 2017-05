"Prefer sa castig un Grand Slam decat sa fiu numarul 1!" Madrid, "incalzirea" pentru Ronald Garros: Halep joaca in primul tur cu Pliskova

Simona Halep spune ca este mai interesata de un trofeul de Grand Slam decat de primul loc in clasamentul WTA.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania!

"Prefer sa castig un Grand Slam decat sa fiu numarul 1. Ambele sunt ceva special, important si nu stiu daca le voi reusi vreodata, dar muncesc foarte mult pentru a ma apropia de acestea", a spus Halep intr-un interviu pentru EFE, citat de News.ro.

Simona Halep a precizat ca turneul de la Madrid nu va fi usor, participantele fiind cele mai bune din lume. "M-ar incanta sa castig din nou turneul de la Madrid, desi stiu ca nu va fi usor. Suntem aici cele mai bune din lume, fiecare meci va fi greu, astfel ca ma gandesc deocamdata doar la primul tur. M-am simtit extraordinar aici. Am jucat foarte bine in anii trecuti, as spune chiar ca am jucat cel mai bun tenis din cariera aici, la acest turneu. La Madrid ma simt ca acasa. Fiecare turneu este important. In aceasta saptamana voi avea responsabilitatea de a da tot ce pot, de a arata cel mai bun tenis al meu, de a munci mult si a castiga meciuri. Nu am jucat multe turnee in ultima perioada, si nici nu am obtinut rezultate mari, insa simt ca sunt pregatita sa reusesc la Madrid".

Halep, locul 4 WTA, detinatoarea trofeului, va evolua in compania sportivei cehe Kristina Pliskova, locul 58 mondial, in primul tur la Madrid Open, competitie organizata de Ion Tiriac.