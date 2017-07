Paznicii sunt in alerta! Decizie DURA luata de organizatorii Wimbledon in privinta lui Ilie Nastase

Ilie Nastase a primit interzis la Wimbledon, turneu la care a jucat finala de doua ori.

Englezii i-au declarat razboi lui Nastase dupa incidentele de la Fed Cup si comentariile la adresa Serenei Williams, iar fostul numarul 1 mondial a primit interzis la unul dintre turneele sale preferate, Wimbledon.

Potrivit The Telegraph, paznicii arenelor au primit poze cu chipul lui Nastase si inscructiuni clare ca acesta sa nu fie primit in arena. In trecut, Nastase oferea cele mai spectaculoase aparitii la Wimbledon. Venea imbracat in uniforma militara.

Nastase si-a pus insa lumea tenisului in cap, dupa ce a facut un comentariu nepotrivit la adresa copilului asteptat de Serena williams. "Sa vedem ce culoare va avea", a spus Nastase, aluzie la faptul ca tatal copilului este alb.

Nastase a continuat apoi cu comentarii la adresa antrenoarei Marii Britanii si ijuraturi chiar pentru Johanna Konta in timpul intalnirii din Fed Cup de la Constanta.

Invitat de onoare in loja regala in trecut, Nastase este interzis acum chiar si daca isi cumpara bilet.