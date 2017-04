Monica Niculescu a invins-o pe Martina Hinggis! Jucatoarea romanca a castigat turneul de la Biel/Bienne

Monica Niculescu si-a adaugat un nou turneu de dublu in palmares.

Perechea Monica Niculescu/Su-Wei Hsieh (Romania/Taiwan), cap de serie numarul 2, a castigat, duminica, finala probei de dublu din cadrul turneului de la Biel/Bienne (Elvetia), dotat cu premii in valoare totala de 250.000 de dolari.



Niculescu si Hsieh au fost invinse in finala de cuplul elvetian Timea Bacsinszky/Martina Hingis, scor 5-7, 6-3, 10-7, dupa o ora si 45 de minute de joc.



Pentru castigarea turneului, Niculescu si Hsieh vor primi cate 280 de puncte in clasamentul de dubu si un cec in valoare de 12.300 de dolari.