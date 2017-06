"Ma doare glezna!" Anuntul ingrijorator facut de Simona Halep dupa calificarea in sferturi al Roland Garros

Simona Halep e favorita la Roland Garros.

Simona Halep este pe val. Romanca a castigat turneul de la Madrid si a ajuns in finala si la Roma, acolo unde s-a accidentat din pacate la glezna si a fost invinsa.

Halep a fost la limita sa rateze Roland Garros, turneu unde este marea favorita inca dinainte de start. Simona a avut un traseu impecabil pana in sferturi, insa jucatoarea noastra mai are 3 meciuri de disputat pentru a castiga primul turneu de Grand Slam.

Imediat dupa meciul cu Suarez Navarro, castigat cu 6-1 6-1, Halep a fost intrebata daca mai are probleme la glezna. Simona a raspuns ca o doare glezna insa incearca sa nu se gandeasca la asta in timpul meciului. Problemele ar putea insa recidiva oricand!

"Da, inca ma mai doare glezna, dar incerc sa nu ma gandesc la asta in timpul meciului. Pot sa alerg fara probleme, deci nu pot sa spun ca nu ma deranjeaza. Abia astept sa atac a doua saptamana de la Roland Garros", a spus Simona.

Halep a declarat ca obiectivul sau principal, ca joc, este sa nu se mai enerveze pe teren si sa scape jocurile din mana! "O sa am emotii inainte de meci, Svitolina este o jucatoare foarte buna, am pierdut finala de la Roma in fata ei din cauza accidentarii si nu am fost deloc multumita. Acum am inca o sansa, va fi greu dar sunt pregatita. Important e sa am incredere si sa nu ma mai enervez", a spus Simona.