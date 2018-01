Incredibil! Fanii australieni o acuza pe Simona Halep de rasism dupa meciul cu Destanee Aiava! Ce s-a intamplat

Complimentul facut de Simona Halep adversarei a fost interpretat gresit de suporteri!

Fara sa vrea, Simona Halep a intrat in colimator dupa partida cu Destanee Aiava, fiind acuzata chiar de rasism! Motivul? Simona Halep a comparat-o pe tanara jucatoare din Australia cu Serena Williams iar cuvintele sportivei din Romania au fost interpretate ca fiind jignitoare!

Totul a inceput dupa ce fosta jucatoarea britanica, Sam Smith, a intrebat-o pe Simona daca Aiava ii aduce aminte de Serena Williams. "Pot spune ca este putin ca Serena. Loveste mingile foarte puternic si arata ca ea, este o fata puternica. Este foarte talentata si puternica. Va fi foarte buna in viitor. Ii urez mult noroc" a spus Simona.

Fanii au atacat-o insa pe Twitter pe Simona pentru ca Simona a spus ca Aiava "arata ca Serena", sportiva din Romania facand referire la forta jucatoarei de 17 ani. "Probabil nu a vrut sa sune rasist, dar cam asa a sunat" a scris unul dintre acestia.

"Pe internet sunt multe zagaminte de prostie. Sa fim seriosi. Daca despre Eugenie Bouchard se spunea ca seamana cu Ana Kournikova era rasism?" a spus Cristian Tudor Popescu la Pro X cand a aflat despre acuzatiile aduse Simonei.

