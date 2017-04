"Ia mana de pe mine! De ce filmezi? Esti proasta!" Imagini IREALE cu Ilie Nastase si jurnalista britanica!

Ilie Nastase e in mijlocul unui scandal urias dupa ce a fost dat afara de pe arena la meciul cu Marea Britanie din FED Cup. Acesta a fost acuzat ca i-a injurat pe Konta dar si pe arbitrul meciului.

Nastase a intrat in conflict si cu jurnalista britanica Eleanor Crooks in afara arenei, pe care a facut-o proasta si urata, dupa cum sustine acesta.

My second run-in with Ilie Nastase. He then called me ugly off camera, just for good measure pic.twitter.com/pt2begOpTx