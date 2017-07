Halep, cea mai bogata profesoara de matematica! Ce vrea sa faca dupa ce se lasa de tenis

Halep va fi cea mai bogata profa de mate, cu peste 20 de milioane de euro in cont. Simona a terminat deja o facultate, dar nu vrea sa se opreasca aici.

Halep si-a luat licenta in educatie fizica si sport si vrea sa mai faca o facultate. Nu va ramane in tenis, sportul care i-a adus pana acum 19 milioane de dolari.



"Dupa ce voi termina cu tenisul, vreau sa ma duc la facultate. Sa fac matematica pentru ca mi-a placut matematica in liceu", spune Simona.