Halep - Bouchard, reeditarea semifinalei de la Wimbledon! ATENTIE! Simona avea si atunci probleme la glezna! VIDEO

Simona Halep - Eugenie Bouchard e LIVE text AICI dupa ora 10:00!

Simona Halep are o mare revansa de luat in fata adversarei de azi.

Eugenie Bouchard (Canada) a trecut in primul tur de frantuzoaica Oceane Dodin cu 6-3, 7-6 (5).

Bouchard a pus capat unei serii de sase infrangeri consecutive, precedenta victorie datand din luna august, cand trecea de americanca Lauren Davis cu 6-1, 6-3, in primul tur la New Haven.

Halep are 2-1 in duelurile directe cu Bouchard (23 ani, 112 WTA), dupa succesele din 2014, in optimi la Indian Wells, cu 6-2, 1-6, 6-4, si in in grupa la Turneul Campioanelor de la Singapore, cu 6-2, 6-3.

Singura victorie a canadiencei a venit tot in 2014, in semifinale, la Wimbledon, cu 7-6 (5), 6-2. Cele doua se pot intalni din nou luna viitoare, la Cluj-Napoca, in Fed Cup.

In 2014, Simona jucase deja finala epica cu Sharapova de la Roland Garros si era mare favorita pentru finala de la Londra. Ea s-a accidentat insa la glezna si a fost invinsa de tanara jucatoare din Canada. Atunci, Halep era in afara podiumului WTA, iar Bouchard era si ea in top 10. Intre timp, Halep a devenit lider mondial si favorita parincipala la Australian Open, in timp ce jucatoarea din Canada a picat in afara top 100.

