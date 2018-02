E Simona SINGLE sau mesajul a ajuns unde trebuie?! WTA i-a facut un poster surpriza si a provocat-o sa transmita un mesaj :)

De Ziua Indragostitilor, cei de la WTA le-au provocat pe jucatoare sa transmita cate un mesaj. Printre ele s-a aflat si Simona Halep.

Extrem de discreta in privinta vietii personale, Simona Halep a transmis un "Valentine's Day fericit" prin intermediul contului de Twitter al WTA. In ultimele luni, in presa din Romania a aparut informatia potrivit careia ea ar avea o relatie cu un fost tenismen, actual antrenor de juniori, Radu Marian Barbu.

Interesant este, insa, si mesajul atasat de cei de la WTA posterului Simonei. "Will you HALEP my broken heart?", au scris acestia. In traducere, mesajul insemna: "Imi ajuti inima franta?".