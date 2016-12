Doar doua jucatoare in lume au reusit mai mult in 2016! Averea colosala stransa de Simona Halep din tenis

Halep a terminat 2016 cu regretul ca nu a cucerit inca un Grand Slam si cu o eliminare prematura de la turneul Campioanelor, unde spera sa joace finala.

Cu 3 trofee castigate in 2016, Halep a ajuns la 14 in cariera si la o suma uriasa din premii.

In 2016, Halep a terminat pe locul 3 in topul incasarilor din tenis, la fete, sub Kerber si Serena Williams.

Halep a incasat 4.3 mil euro, fiind al treilea an consecutiv cand strange din premii cel putin 4 mil euro pe sezon. In total, Simona Halep a acumulat 15.4 mil euro din tenis.

Pentru anul viitor, Halep are un obiectiv clar: un titlu de Grand Slam.

"Anul viitor, obiectivul meu este sa-l imbunatatesc mai mult, sa fiu mai puternica, mai increzatoare, sa pot juca toate meciurile cu un nivel bun al tensiului."

"Bineinteles ca nu pot castiga toate meciurile, dar vreau sa imi fac jocul. Si daca pierd, sa fie meritul adversarei."

"Visul meu este sa castig un Grand Slam, dar nu stiu daca o sa se intample la anul sau intr-un viitor mai indepartat. Dar lucrez pentru asta"