Debut in forta pentru Ilie Nastase la Cupa Davis! Romania conduce Belarus cu 1-0 dupa primul meci

Adrian Ungur a castigat primul meci al intalnirii cu Belarus din Cupa Davis!

Echipa masculina de tenis a Romaniei conduce formatia Belarus cu scorul de 1-0, dupa ce Adrian Ungur l-a invins pe Ilia Ivaska, in patru seturi, cu 6-2, 5-7, 7-5, 6-4, vineri, la Minsk, in primul meci de simplu al intalnirii din primul tur al Grupei I valorice a zonei Europa-Africa a Cupei Davis.

Ungur (32 ani), aflat pe locul 313 in lume, s-a impus in fata primei rachete a gazdelor (Ivaska este pe locul 175 ATP) dupa trei ore si trei minute.

Romanul a dominat primul set, pe care l-a inceput in forta, cu 3-0. Ivaska (va implini 23 de ani la sfarsitul lunii) a reusit sa se apropie, la 3-2, dar apoi Ungur nu i-a mai lasat nicio sansa si a luat primul set cu 6-2.

In setul al doilea s-a mers cap la cap, Ungur fiind jucatorul care s-a aflat in urmarire, insa gazdele au egalat situatia, dupa un break in al 12-lea ghem.

Ungur a fortat in setul al treilea si dupa ce a avut doua mingi de break la 1-1 a reusit sa castige contra serviciului la 2-2, iar apoi s-a desprins la 4-2. Ivaska a revenit si a trecut in avantaj, 5-4, dupa trei ghemuri la rand. Ungur nu a cedat si a controlat finalul setului, castigand cu 7-5.

Cei doi jucatori au mers umar la umar si in setul patru, cand romanul a reusit un break ce s-a dovedit a fi decisiv la 4-4, adjudecandu-si setul cu 6-4 si victoria.

Ivaska a reusit 14 asi, fata de 5 ai lui Ungur, care a comis 3 duble greseli, belarusul avand de doua ori mai multe.

In al doilea meci de simplu, programat vineri, Marius Copil (26 ani, 129 ATP) il va infrunta pe Egor Gherasimov (24 ani, 341 ATP).

Cei doi si-au impartit victoriile la cele doua dueluri directe de pana acum, ambele desfasurate la Bratislava (challenger). Belarusul a castigat in 2015, in semifinale, cu 7-6 (4), 2-6, 6-2, iar Copil s-a impus in 2016, in sferturi, cu 7-6 (4), 7-6 (5).

Sursa: Agerpres