"Da, stiu ca joc ciudat!" Reactia geniala a Monicai Niculescu dupa victoria carierei, in fata Mariei Sharapova

Monica Niculescu a vorbit intr-o conferinta de presa dupa victoria obtinuta in fata Mariei Sharapova la Doha, in Qatar.

Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Mihai Stoica vine la PRO X, azi, ora 22:00

Monica Niculescu a aparut foarte fericita la conferinta de presa. Ea a vorbit dupa victoria obtinuta in trei seturi in fata Sharapovei. Aceasta s-a amuzat putin, spunand ca stie ca joaca ciudat.

"Cheia a stat in faptul ca i-am citit jocul. Nici eu, nici ea nu prea am avut ritm, pentru ca stiu ca joc destul de ciudat", a spus Monica razand.

"Antrenorul mi-a zis sa-i intru in cap, pentru ca ma gandeam foarte mult la faptul ca o am in fata pe Maria Sharapova pentru prima data si nu stiam la ce sa ma astept. Cand am vazut lovitura din setul doi, scurta aceea, mi-am dat seama de ce a fost numarul 1 si de ce a castigat atatea Grand Slamuri. Nu a fost usor! Mingea s-a dus de cateva ori jos si ea tot a reusit sa loveasca decisiv cu drop shot-uri. Dar antrenorul mi-a zis ca am reusit sa-i intru in cap si sa o fac sa joace dupa ritmul meu", a spus Moni.