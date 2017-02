CUPA DAVIS LIVE score: Marius Copil vs Ilya Ivashka, 3-3. Belarus conduce cu 2-1 la general

Vezi aici meciurile de azi de la Cupa Davis.

Belarus conduce Romania cu scorul de 2-1, in primul tur al Grupei I valorice a zonei Europa-Africa din Cupa Davis, dupa ce tenismenii Horia Tecau si Marius Copil au fost invinsi de cuplul Max Mirnii/Iaroslav sila cu 7-6 (3), 6-4, 6-7 (5), 6-4, sambata, la Minsk.

Belarusii s-au impus intr-un meci deosebit de important pentru soarta intalnirii dupa trei ore si 15 minute, dar diferenţa a fost facuta de cateva erori in momentele importante, toţi cei patru actori exceland la serviciu.

Tecau si Copil au inceput cu stangul si si-au pierdut serviciul, dar apoi au revenit si au preluat conducerea cu 2-1. S-a mers cap la cap pana in tiebreak, unde erorile romanilor au facut ca primul set sa revina perechii Mirnii/sila cu 7-6 (7-3).

si setul al doilea a fost echilibrat, belarusii fiind in faţa datorita serviciului, iar la 5-4 au reusit un break care a decis mansa.

In setul al treilea, Tecau si Copil au avut sansa break-ului de mai multe ori, dar nu au reusit si s-a ajuns din nou in tiebreak, unde romanii au transat disputa cu 7-5, punctul decisiv fiind reusit de Horia.

In setul al patrulea, romanii au avut sansa de a break in ghemul sase, dar au ratat-o, iar la 4-4 Marius Copil si-a pierdut serviciul dupa o suita de greseli, iar apoi Mirnii si sila au incheiat setul cu 6-4 si meciul.

Tecau si Copil au reusit 15 asi, faţa de 8 ai gazdelor, dar au transformat doar una din cele 9 mingi de break avute, faţa de 3 din 11 ale gazdelor.

Iniţial, tanarul Nicolae Frunza, un debutant, fusese anunţat ca partener al lui Horia Tecau, in absenţa lui Florin Mergea. si in perechea belarusa a avut loc o schimbare, ''veteranul'' Max Mirnii jucand alaturi de Iaroslav sila, in loc de Egor Gherasimov, cum se stabilise la inceput.

Tecau ocupa locul 18 in lume in ierarhia de dublu, iar Copil se afla pe 381. Mirnii este numarul 25 ATP la dublu, iar sila este pe 223.

Tecau si Mirnii au facut pereche un sezon in circuitul ATP (2013), castigand trei titluri, la Bucuresti, s-Hertogenbosch si Beijing, plus doua finale, la Sydney si Delray Beach.

Vineri, Adrian Ungur (32 ani), aflat pe locul 313 in lume, l-a invins pe Ilia Ivaska (22 ani, 175 ATP), in patru seturi, cu 6-2, 5-7, 7-5, 6-4, in primul meci de simplu al intalnirii. Apoi, Marius Copil (26 ani, 129 ATP) a fost intrecut de Egor Gherasimov (24 ani, 341 ATP) cu 6-3, 6-4, 6-4.

Duminica, de la ora 10,00, Ivaska il va intalni pe Copil, iar Ungur va da piept cu Gherasimov. Copil s-a impus in singura partida directa cu Ivaska de pana acum, in 2015, la Istanbul, cu 7-6 (4), 5-7, 6-4, in optimile de finala. Ungur a castigat in faţa lui Gherasimov in singurul lor meci de pana acum, in 2014, cu 6-3, 6-3, in calificarile turneului ATP de la Bucuresti.

Cele doua echipe s-au mai intalnit o data in Cupa Davis, in 2005, cand Romania s-a impus cu 3-2 la Brasov in primul tur al Grupei Mondiale, prin punctele aduse de Andrei Pavel (doua) si Victor Hanescu, in timp ce pentru adversari au punctat Mirnii si perechea Volcikov/Mirnii.

Andrei Pavel este capitanul nejucator al echipei Romaniei, iar Vladimir Volcikov al Belarus.