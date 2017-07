Cu ce amenda s-a ales rusul care a aruncat cu bani in arbitru la Wimbledon VIDEO

Rusul Danil Medvedev a aruncat cu bani in abitrul Marina Alves, sugerand ca aceasta ar fi fost corupta.

Rusul Danil Medvedev s-a ales cu amenda de 15.000 de dolari, dupa ce ieri, la capatul partidei cu Ruben Bemelmans, a aruncat cu monede in directia arbitrului de scaun.

Dupa meci, in timp ce isi strangea lucrurile de pe banca, Medvedev a dat peste portofelul sau, a scos cateva monede si le-a aruncat la picioarele scaunului arbitrului, pentru a sugera ca portugheza este corupta.

Medvedev acaba de abrir su cartera y echarle unas monedas a la juez de silla ???????????? pic.twitter.com/VPCIuc2tNF — Reacciones Tenis (@ReaccionesATP) July 5, 2017

Potrivit dailymail.co.uk, rusul a vrut in setul decisiv ca arbitrul de scaun sa fie schimbat, insa supervizorul a refuzat acest lucru.

"In opinia mea, e ceva gresit la Wimbledon, arbitrii... In opinia mea, ea vrea sa pierd acest meci. Au fost cinci decizii (n.r. - ale arbitrilor de linie) corectate de ea, toate impotriva mea. Impotriva lui, zero", i-ar fi spus Medvedev supervizorului, conform sursei citate.

Jucatorul rus s-a calmat pana la conferinta de presa, la care a sustinut ca nu a vrut sa sugereze ca Mariana Alves a fost partinitoare sau cumparata.

"In tensiunea momentului, am facut un lucru urat. Imi cer iertare pentru asta. Imi strangeam lucrurile cand am vazut portofelul. Nici macar nu imi amintesc ce monede erau. Am fost un prost", a declarat Medvedev, care a produs, in turul I, cea mai mare surpriza a turneului masculin, eliminandu-l pe elvetianul Stan Wawrinka, locul 3 ATP.

News.ro