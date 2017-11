Cine este iubitul lui Jaqueline Cristian, noua speranta a tenisului romanesc VIDEO

Are 19 ani si sta sase ore pe zi pe terenul de tenis ca sa o ajunga pe Halep. Jaqueline e noua speranta a tenisului romanesc.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Jaqueline Cristian crede ca poate ajunge in cativa ani in elita tenisului mondial. Are mai multe titluri decat avea Simona Halep la varsta ei.

"Eu ma bucur foarte mult ca numarul 1 mondial este romanca. Obiectivul meu e sa ajung in top 10 in trei ani."

Jaqueline si iubitul ei, fost jucator de tenis, sunt nedespartiti si pe teren. El o ajuta la antrenamente.

"Sper ca in urmatorii trei ani sa fie in primele opt la un turneul de Grand Slam. Sau poate chiar in primele patru!", spune Tudor Șulea.

Jaqueline spune ca principala ei calitate este serviciul, pe care il compara cu cel al Serenei Williams.

Mama lui Jaqueline nu rateaza niciun antrenament.

"De la patru ani, de cand am inceput tenisul, am avut in spate un tata-antrenor, sa spun asa. E vorba de Costel Enache", mai spune Jaqueline.

FOTO: Facebook Jaqueline Cristian