Cea mai buna canadianca E DIN ROMANIA! Ce mesaj i-a transmis lui Halep inaintea meciului din Fed Cup

Bouchard n-a venit la Cluj ca sa joace cu Halep. Si-a dat intalnire cu cel mai norocos fan din lume la Super Bowl, la un an dupa ce a pierdut un pariu.

In lipsa lui Bouchard, care a ales sa mearga la Super Bowl, Bianca Andreescu e vedeta Canadei. Fata a invatat tenis in Romania si face echipa la Cluj cu o chinezoaica, o ucraineaca si o poloneza.



Bianca a venit cu parintii in Romania pentru meciurile din Fed Cup.