AUSTRALIAN OPEN // Wozniacki, imaginea zilei in Australia! Ce FARSA i-a facut tatalui ei la Melbourne. VIDEO

Caroline Wozniacki se distreaza inaintea marii finale cu Simona Halep.

Wozniacki a anuntat ca are de gand sa se relaxeze inaintea marii finale cu Halep, meci cu miza uriasa. Daca bate, Wozniacki redevine lider mondial si cucereste primul Grand Slam din cariera.

Obosita dupa duelurile dificile de la Melbourne, daneza a anuntat ca se relaxeaza la cazino, acolo unde a castigat deja cateva sute de dolari.

Ea s-a distrat si pe seama tatalui ei, pe care l-a prins dormind in holul hotelului. Imaginile au ajuns pe Twitter in aceasta dimineata. Wozniacki este antrenata de tatal ei, Piotr Wozniacki.

Woziacki s-a sarutat apoi cu logodnicul ei, David Lee.

Sambata, in finala la Melbourne, Halep o va infrunta pe daneza Caroline Wozniacki, numarul doi mondial, care a trecut joi de belgianca Elise Mertens, cu 6-3, 7-6 (7/2). Castigatoarea va ocupa luni locul 1 in clasamentul WTA.

Wozniacki are 4-2 in meciurile directe cu Halep, in fata careia s-a impus in ultimele trei confruntari. Halep a invins in 2013 in semifinale la New Haven, cu 6-2, 7-5, si in 2015 in semifinale la Dubai, cu 2-6, 6-1, 6-1. Daneza a castigat in 2012 in optimi la Dubai, cu 6-2, 6-3, in 2015 in semifinale la Stuttgart, cu 7-5, 5-7, 6-2, in 2017 in sferturi la Eastbourne, cu 5-7, 6-4, 6-1, si la Turneul Campioanelor de la Singapore, in grupa, cu 6-0, 6-2.