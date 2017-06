"Vreau sa fim ca un comando de razboi!" Sumudica i-a impresionat pe turci de la prima conferinta. Ce a promis

Marius Sumudica a semnat pe doi ani cu Kayserispor. Vrea sa ramana pana la finalul contractului.

Sumudica i-a impresionat pe turci cu discursul sau despre viitorul echipei si le-a promis rezultate mai bune decat anul trecut. Presedintele l-a asigurat de sustinerea sa totala si i-a promis ca majoritatea transferurilor pe care le-a cerut se vor rezolva pana la finalul lunii.

"Puteti sa-mi spuneti Sumi. Toata lumea imi spune asa. Turcia are un campionat puternic in care se investeste mai mult decat in Romania. Sunt foarte fericit ca sunt aici, oamenii sunt foarte curati sufleteste si bine intentionati. Nu voi spune cuvinte mari, nu sunt Mourinho, dar am venit aici sa muncesc din greu.

Sunt nebun dupa fotbal. Vedeti ca sunt alb in cap desi n-am decat 46 de ani, ma consum mult. Nu-i problema, merg la frizer si ma tund. Rezultatele vor vorbi pentru mine. Daca ai succes ca antrenor, ramai, daca nu, pleci. Asa e peste tot in lume. Nu am venit la Kayseri sa-mi iau salariul timp de doua-trei luni, am venit aici sa stau doi ani. Vreau sa raman pana la capat. Oamenii din Turcia sunt la fel ca romanii.

Nimeni nu asteapta, nimeni nu are rabdare. Promit ca in acest sezon vom avea rezultate mai bune decat anul trecut. E greu pentru mine sa fac totul de unul singur, am nevoie de sustinere. Vreau o echipa care sa intre pe teren ca un comando de razboi. Asta e filosofia mea!", a spus Sumudica.