VIDEO Alin Stoica o invingea pe Manchester acum 17 ani! "Daca Stanciu nu face fata presiunii, sa se duca la Union!"

Anderlecht - Manchester United, joi, ora 22:00, in direct la ProTV!

Anderlecht o invingea pe Manchester United in sezonul 2000/2001 la Bruxelles cu 2-1, iar romanul Alin Stoica era unul dintre eroii acelei partide. Englezii s-au impus insa pe teren propriu cu 5-1 si au mers mai departe.

17 ani mai tarziu, Anderlecht se intalneste din nou cu echipa engleza, in sferturile Europa League, joi seara, de la 22:00, in direct la ProTV. De aceasta data, Nicolae Stanciu si Alex Chipciu sunt romanii pe care se bazeaza echipa belgiana. Daca Alex Chipciu a fost considerat cel mai bun transfer al clubului, Stanciu are in continuare probleme de adaptare si este presat de suma uriasa de transfer.

Alin Stoica ii transmite lui Stanciu sa uite de eticheta si sa devina jucatorul asteptat de toata lumea. Stanciu a fost titular mai mult in Europa League decat in campionat in acest sezon, iar cu United are sansa de a demonstra ca merita banii platiti pentru el catre Steaua.

"Ok, Stanciu e un jucator bun, dar resimte presiunea. Pai, daca nu face fata presiunii, sa se duca si sa joace la Union", spune Stoica.

"Pana la urma, el a fost de acord cu acest transfer. Trebuie sa uite de cele 10 milioane. El este omul care a determinat Anderlecht sa plateasca aceasta suma record. Stanciu ar trebui sa se concentreze pe ce trebuie sa faca el, adica sa decida soarta meciurilor, restul trebuie dat uitarii. Sper sa explodeze. Daca nu acum, macar in sezonul urmator", spune Alin Stoica.