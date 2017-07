Un nou sezon, acelasi probleme! Stanciu, REZERVA in primul meci din noul sezon din Belgia

Stanciu a dezamagit in Supercupa Belgiei si va fi trecut pe banca.

Stanciu va fi rezerva in partida cu Antwerp, echipa antrenata de Ladislau Boloni.



"Avand in vedere ca Stanciu a dezamagit saptamana trecuta, el - la fel ca in sezonul trecut - va fi victima revenirii lui Leander Dendoncker, vindecat de o infectie virala", scrie dhnet.be.



Meciul de vineri seara este considerat unul de risc ridicat, masuri de securitate draconice fiind luate. Astfel, cei 780 de suporteri de la Anderlecht nu vor putea intra in contact cu fanii de la Antwerp, cunoscuti ca fiind extrem de recalcitranti.