ULTIMA ORA | Gardos pleaca de la Southampton si lasa o paguba de 6.5 milioane euro! Echipa din Liga I care vrea sa dea lovitura

Florin Gardos are sanse mari sa se desparta de formatia engleza Southampton la iarna, informeaza cotidianul britanic Daily Echo. Acesta va intra in ultimele sase luni de contract si va putea pleca liber.

Jurnalistii britanici sustin ca Florin Gardos va incepe negocierile pentru un transfer in luna ianuarie, cand va intra in ultimele 6 luni de contract. Cel mai probabil, acesta va pleca din postura de jucator liber de contract!

In perioada de mercato din vara, Southampton s-a intarit in defensiva cu olandezul Wesley Hoedt si cu Jan Bednarek, lucru care a facut imposibila revenirea romanului Gardos in vederile primei formatii.

In urma cu trei ani, Gardos a fost cumparat de la Steaua cu o suma de 6.5 milioane euro. El a bifat doar 18 jocuri pentru prima echipa a englezilor, plus inca 14 pentru echipa de rezerve.

In vara, CFR Cluj a intentionat sa il repatrieze pe Gardos, dar acesta nu si-a dorit revenirea in Liga I.