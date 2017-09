Anuntul facut de Adi Popa despre situatia de la Reading: "Nu am fost pus pe lista de transferuri!"

Fostul mijlocas al Stelei nu a prins lotul echipei in ultimele 2 partide din Championship.

Internationalul roman, Adi Popa, a anuntat ca nu se gandeste sa plece de la Reading. Desi nu a prins lotul in ultimele 2 partide si n-a mai jucat de pe 19 august in campionat pentru Reading, Popa spune ca se lupta pentru a reveni in planurile antrenorului Jaap Stam.

"Ma vad nevoit sa clarific cateva lucruri, dupa ultimele articole aparute in presa, in tara. Conducerea actualei mele echipe, Reading, nu a spus niciodata ca sunt dat afara, ca trebuie sa-mi caut echipa sau ca nu mai au nevoie de mine.



In noul sezon am inceput ca titular aproape toate meciurile, am jucat destul de mult, iar antrenorul mi-a explicat ca in urma transferurilor facute, concurenta va fi mai mare ca pana acum si ca e posibil sa nu mai joc la fel de mult, dar ca trebuie sa ma pregatesc la fel si fiecare jucator va avea sansa lui. ;)



La Reading au sosit doi fotbalisti valorosi pentru compartimentul ofensiv, pe langa cei care erau deja, dar asta nu inseamna ca sunt dat afara, ca ma intorc in tara sau ca am fost pus pe lista de transferuri, fapt ce nici nu ar mai fi avut cum sa se intample, intrucat perioada aceasta s-a terminat. Nu am fost anuntat sa-mi caut echipa sau ca staff-ul nu se mai bazeaza pe serviciile mele. Relatia mea cu staff-ul este una profesionista, bazata pe sinceritate si apreciez ca antrenorul mi-a spus aceste lucruri, care nicidecum nu au fost cele vehiculate in presa din Romania. :)



As aprecia ca pe viitor sa fiu contactat pentru confirmarea sau infirmarea unei informatii despre mine. Pana atunci, eu continui fericit la echipa mea, ma pregatesc la fel de bine ca pana acum, iar concurenta pe post nu face decat sa ma bucure, pentru ca asta inseamna cresterea performantei, atat a echipei, cat si a mea, individuala" a scris Adi Popa pe pagina sa de Facebook.