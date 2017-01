Torje va fi adversarul Stelei chiar daca nu mai ajunge la Dinamo. Ce mesaj ii transmite rivalei din Romania

Torje va fi adversarul Stelei chiar daca nu mai ajunge la Dinamo.

Va fi examenul lui pentru revenirea la nationala. Daum va fi acolo, saptamana viitoare.

Torje n-a mai jucat de 3 luni pentru Terek si s-a dat in spectacol in Turcia, chiar daca echipa lui a luat bataie intr-un amical.

Dinamovistii lui Terek, Torje si Grozav dau si peste Steaua in Turcia, unde vor imparti acelasi hotel.

"Am mai stat acum doi ani, cand am jucat in Turcia. M-am intalnit cu ei in hotel, nu este asta nicio problema."

"Ne motiveaza pentru ca suntem doi caini aici. Speram sa-i batem", spune Torje.