"Stanciu trebuie sa aiba grija!" Cum a ajuns transferul record al Stelei in pericol sa ramana EXCLUS

Nu numai romanii au asteptari uriase de la Nicusor Stanciu, ci si belgienii care l-au facut cel mai scump transfer din istoria campionatului.

"Stanciu trebuie sa aiba grija", avertizeaza jurnalistii belgieni de la Voetbalkrant, care scriu despre modificarile pe care Rene Weiler vrea sa le faca in sistemul de joc al echipei.

Sunt trei variante de joc pentru Anderlecht si una singura ii permite lui Stanciu sa-si asume rolul pentru care a fost adus.

Jurnalistii belgieni noteaza ca Weiler trebuie sa opteze intre 4-2-1-3, un sistem in care "Stanciu isi va pierde cel mai probabil loc in fata lui Trebel", sistemul 4-4-2, unde "nu exista loc pentru un mijlocas ofensiv asa cum este Stanciu", si 3-5-2, "sistem care a mai fost incercat, dar la care Weiler a renuntat de cateva ori. Aici ar fi loc pentru Stanciu, dar exista o problema: concurenta. Va trebui sa produca mult mai mult ca sa reziste in echipa"