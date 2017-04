Stanciu, criticat din nou de belgieni! Managerul clubului intervine: "Noi nu facem afaceri proaste"

Stanciu a foost criticat din nou, dupa meciul cu Gent.

Eticheta de cel mai scump jucator din istoria campionatului belgian inca atarna greu de gatul lui Stanciu, care a avut evolutii oscilante in primul sezon la Anderlecht.

Mijlocasul roman are insa parte de sustinere masiva din partea presedintelui clubului, Herman Van Holsbeeck, cel care a insistat pentru aducerea lui Stanciu de la Steaua. Acesta este convins ca Stanciu isi va demonstra valoarea in anii urmatori, iar Anderlecht va reusi o afacere buna.



"Eu cred ca si-a dat seama ca diferenta dintre fotbalul din Romania si cel din Belgia este enorma. La Steaua, erau Stanciu si alti 10 jucatori, dar el a jucat bine si la echipa nationala. Are un potential urias si va arata asta in anii urmatori. Va va arata de ce s-au platit atatia bani pe el. Daca am fi nevoiti sa-l vindem pe doua milioane de euro, ar insemna ca este un esec, dar in general noi nu vindem rau", a declarat Herman Van Holsbeeck, potrivit voetbalnieuws.be.