Stanciu a scapat de emotii. Antrenorul lui Anderlecht l-a anuntat ca ramane la club si se bazeaza pe el

Vezi ce i-a spus antrenorul lui Stanciu.

"Am avut o discutie cu antrenorul, au fost cateva meciuri in care am jucat si mijlocas dreapta, post cu care nu sunt obisnuit, dar cert este ca din discutia pe care am avut-o cu dansul, mi-a transmis ca nu ma va lasa sa plec. Nici nu se pune problema sa ma duc la alta echipa. Mi-a zis ca are nevoie de mine si ca se bazeaza pe mine.

Referitor la nationala, sansele noastre la calificare sunt compromise. Daca vom castiga ambele meciuri, mai speram la calificare, dar depindem si de alte rezultate, e foarte greu" , a declarat Nicolae Stanciu.

Stanciu nu a avut prea multe minute din partea antrenorului in acest start de sezon. Doar 71 de minute a bifat romanul in 6 meciuri, Rene Weiler tinandu-l pe banca si bagandu-l pe finalul meciurilor.

Acesta putea sa aiba soarta lui Rotariu, care nu mai prinde echipa la Brugge, insa antrenorul l-a anuntat ca ramane in planurile sale.