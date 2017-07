Sapunaru a inscris primul gol pentru Kayserispor. Ce jucatori a folosit Sumudica pentru amical

Kayserispor a pierdut in fata lui Zbrojovka Brno, insa Sapunaru a marcat pentru echipa sa.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Cristi Sapunaru a marcat primul sau gol pentru echipa antrenata de Marius Sumudica in amicalul disputat in Austria. Acesta a inscris din penalty in cea de-a doua repriza. Inca de la inceputul partidei, Sumudica a folosit toti jucatorii pe care i-a adus din Liga 1: Silviu Lung Jr, Tiago Lopes, Fernando Boldrin si Cristi Sapunaru.

Cehii au deschis scorul primii si au marcat doua goluri in primele zece minute ale meciului. Sapunaru a reusit sa se apropie, marcand in minutul 71, insa meciul s-a incheiat 1-2 in favoarea cehilor.

Kayserispor urmeaza sa sustina un alt amical duminica, 23 iulie, importriva lui Udinese.