Sansa URIASA pentru Rotariu! Si-a cucerit antrenorul dupa doar cateva minute! Ce anunt a facut

Dorin Rotariu e anuntat titular pentru prima data la Brugges.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 14 februarie, 21:45 PSG - Barcelona live la PRO TV! Joi, 16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Rotariu a debutat etapa trecuta, cand a intrat pe finalul partidei cu Charleroi. Fortat de accidentari, antrenorul Michel Preud'homme a anuntat ca tanarul mijlocas roman va fi aruncat in lupta din primul minut al partidei cu Lokeren de maine. Antrenorul il considera pe Rotariu pregatit sa faca fata in partea dreapta a terenului, sau chiar in spatele varfului. "El joaca bine intre linii, il vad ca extrema dreapta sau central", a spus legenda belgienilor.

Rotariu se simte pregatit pentru primul meci ca titular. "Eu am jucat mijolocas dreapta, dar ma simt confortabil si ca al doilea varf. Asa am jucat cu Charleroi", a spus romanul.



Brugges joaca maine la Lokeren, de la ora 19:00. Ziua e deschisa de Stanciu si Chipciu, care aumeci cu Zulte de la 15:30. Razvan Marin si Standard vor juca in deplasare la Waasland-Beveren, de la 21:00.