Romanian globetrotter! O noua destinatie exotica pentru Goian: unde va juca fundasul, dupa Tianjin, Beijing si Mumbai

Lucian Goian a lasat India pentru Australia. Acesta va juca la una dintre cele mai cunoscute echipe din A-League.

La 34 de ani, Lucian Goian a decis sa plece intr-o noua aventura. Acesta a semnat cu Perth Glory, echipa din prima liga a Australiei.

Fundasul, care a mai evoluat in ultimii ani in China, la Tianjin si Beijing, dar si in India, la Mumbai City, a semnat acum cu Perth Glory si a fost deja prezentat.

Noua echipa a romanului este pe locul 5 in campionatul intern, avand 32 de puncte dupa 23 de etape.

De-a lungul carierei, Goian a mai jucat in Romania la Foresta, FC Onesti, Ceahlaul, Dinamo, Astra, FC Brasov si CFR Cluj.