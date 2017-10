Infrangere DRAMATICA pentru Reghe, in minutul 87! Al Wahda a pierdut si primul loc din Emirate

Echipa lui Laurentiu Reghecampf, Al Wahda, a fost invinsa de Al Wasl cu 2-1 in campionatul din Emirate.

Al Wahda era pe primul loc in Emirate, dupa primele 3 meciuri din noul sezon. Al patrulea meci a fost cu ghinion insa pentru Laurentiu Reghecampf. Al Wasl s-a impus cu reusita lui Lima din minutul 87. Tot Lima reusise deschiderea de scor in minutul 56, iar echipa lui Reghe reusise egalarea in minutul 80, prin Tagliabue. Al Wasl a trecut pe primul loc in urma acestei partide, iar Al Wahda poate sa piarda si pozitia a doua in aceasta etapa.



Echipa lui Olaroiu, Al Ahli Shabab e pe locul 4, cu 6 puncte in acest sezon.