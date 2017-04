Rasturnare de situatie in cazul lui Tatarusanu! Anuntul facut de portarul roman in Italia

Ciprian Tatarusanu era dat ca si plecat de la Fiorentina.

Presa din Italia anunta despartirea Fiorentinei de Tatarusanu dupa sosirea lui Sportiello, insa portarul roman a ramas titular in porta italienilor. Tatarusanu anunta ca nu are nicio problema si ramane sa se lupte pentru locul in poarta. In plus, Sportiello este imprumutat de la Atalanta, iar Fiorentina ar trebui sa achite 6 milioane de euro pentru un transfer definitiv in vara.



"Nu exista niciun dualism cu Sportiello. Daca mi-ar fi spus despre o situatie de acest fel, as fi plecat de mult de la Firenze.

Cine ma cunoaste, stie ca am muncit ca un profesionist si inainte de venirea lui Sportiello. Obiectivul meu a fost mereu sa progresez, sa nu am limite”, a comentat Tatarusanu, pentru Corriere dello Sport.



"Tinand cont de investitiile facute pentru a-l aduce pe Sportiello, acesta pare favorit sa preia rolul de titular, iar Tatarusanu ar ramane pe banca. Din aceste motive, Tatarusanu poate reprezenta prima plecare din aceasta vara”, sustine fiorentina.it.

Marco Sportiello este imprumutat de la Atalanta, pana in 2018, iar pentru a-l cumpara definitiv, gruparea viola trebuie sa achite 6 milioane de euro.

Internationalul roman de 31 de ani a stabilit si un record personal in acest an: 369 de minute fara gol primit in Serie A TIM.