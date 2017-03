Prima convocare pentru Dragomir! Ce veste a primit dupa ultimul meci al lui Arsenal

Vlad Dragomir va juca pentru Romania U21 in meciurile cu Rusia si Danemarca de pe 24 si 27 martie!

Pustiul de 17 ani al lui Arsenal a fost chemat de Daniel Isaila in turneul de pregatire din Spania al nationalei de tineret. Titular in echipa U18 a lui Arsenal si folosit des la U23, in campionatul de rezerve, Dragomir e considerat un produs de succes pentru viitorul Academiei.

Selectionerul de la U21, Isaila, a primit informatii despre Dragomir inclusiv din partea secundului lui Daum, Rudy Verkempinck. Belgianul a fost personal in Anglia sa-l urmareasca la mai multe jocuri si a anuntat ca ar putea sa faca parte chiar dintr-o lista extinsa a nationalei mari daca pastreaaz ritmul de progres din prezent.