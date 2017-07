Porecla de italian primita de Ianis Hagi la Fiorentina! Cum ii spune antrenorul

Ianis Hagi a dezvaluit care este numele cu care il striga antrenorul Stefano Pioli.

Ianis Hagi trece printr-o perioada foarte buna la Fiorentina, reusind sa marcheze mai multe golurii n partidele amicale din aceasta vara. Jucatorul de 18 ani a dezvaluit cum se simte in cantonamentul echipei mari.

"Mai am de invatat italiana, am un an de cand am venit aici si mai trebuie sa studiez, dar sper ca ma fac inteles. Mister imi spune Giovanni, dar pentru mine nu conteaza. Ianis, Giovanni, Hagi...e acelasi lucru...

Sunt putin obosit, e normal, dar ma simt bine. Antrenamentele sunt grele, dar bune, pentru ca trebuie sa ne antrenam bine pentru a fi pregatiti pentru inceperea campionatului.

Cautam sa facem la meci ceea ce lucram la antrenamente, sa respectam ce ne spune Mister si sa speram ca vom putea juca bine si vom face un sezon mai bun decat cel de anul trecut!" a declarat Ianis Hagi.