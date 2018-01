OFICIAL! George Puscas a plecat de la Benevento! Unde a fost imprumutat de Inter Milano

George Puscas a parasit ultima clasata din Serie A.

Atacantul roman George Puscas a fost imprumutat, luni, de clubul italian de fotbal Inter Milano la formatia de liga secunda Novara, a anuntat gruparea nerazzurra pe site-ul sau oficial.

Internationalul roman de tineret evolua sub forma de imprumut in Serie A, la Benevento, insa Inter a anuntat incheierea anticipata a imprumutului si transferul sau la Novara, cu ''optiune si contraoptiune'', adica poate fi vandut echipei sau readus de Inter.

Puscas (21 ani), care a mai fost imprumutat si la FC Bari, a jucat in acest sezon 11 meciuri in Serie A pentru ''lanterna rosie'' Benevento, marcand un gol. Puscas a fost o piesa importanta pentru Benevento in lupte pentru promovarea in Serie A, cu 3 goluri marcate in play-off.