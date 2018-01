Oferta care ii surade cel mai mult lui Keseru! Un antrenor roman il cheama sa ia titlul: "E o varianta foarte interesanta!"

Claudiu Keseru a marcat astazi sub ochii selectionerului - Ludogorets a invins-o pe FC Botosani cu 2-0.

Keseru e in ultimele 6 luni de contract cu Ludogorets si are de unde alege. Daca nu semneaza prelungirea, atacantul roman ar putea ajunge la PAOK, echipa lui Lucescu Jr, care se bate sezonul asta pentru o performanta istorica - primul titlu in Grecia dupa o pauza de 33 de ani.

"Citesc si eu in fiecare zi despre oferte. Ma mai suna cate un prieten sa imi spuna <<Fii atent, mai ai o oferta>>"

"E bine ca exista interes, e dovada faptului ca imi fac treaba cum trebuie."

O publicatie americana a scris astazi despre interesul unui club din State pentru Keseru. Romanului ii surade mai mult varianta PAOK.

"PAOK este o varianta foarte interesanta. E o varianta de luat in calcul, cu siguranta."

"Am o propunere din partea lui Ludogorets in momentul de fata, o analizez. Am timp, exista si posibilitatea sa prelungesc cu Ludogorets."

"Ma pregatesc cum trebuie, mai am 6 luni de contract", a spus Keseru.