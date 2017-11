"Nu mi-am dorit niciodata sa devin antrenor! Niciodata!" Dezvaluirea facuta de Boloni! Ce meserie isi dorea

Boloni a castigat Cupa Campionilor si l-a descoperit pe Ronaldo, dar spune ca si-a gresit cariera. Nu si-a dorit niciodata sa ajunga antrenor.

In tinerete, Boloni a lucrat 6 ani ca stomatolog.



"Lucram de placere in fiecare zi. Salariul nu era important pentru mine. Era vocatia mea, ma pregateam pentru viitor" a spus Boloni.



Dupa ce a castigat Cupa Campionilor Europeni, Boloni a fost lasat de Ceausescu sa se transfere in Belgia. De atunci a pus fotbalul pe primul loc.



"E ironic faptul ca n-am vrut sa devin antrenor de fotbal niciodata. Niciodata! Acum nu mai sunt dentist, sunt antrenor" a mai spus Boloni.