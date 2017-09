"Nu am cuvinte sa descriu ce simt!" Latovlevici, prezentat oficial la Galatasaray. FOTO

Iasmin Latovlevici a reusit transferul la Galatasaray

Dupa doi ani petrecuti in Turcia, Latovlevici a dat lovitura. Galatasaray l-a transferat de la Karabukspor cu 500.000 de euro. Fostul fundas al Stelei spune ca nu se astepta la acest moment si va da totul pentru a se ridica la nivelul clubului din Istanbul.

"Sunt foarte fericit. Nu am cuvinte sa descriu ce simt acum. Am ajuns la un mare club, o mare comunitate. Pot sa spun ca visele mele au devenit reale. Am mai avut oportunitati in cariera, insa nu cu oamenii potriviti. Acum sunt cu oamenii potriviti. Am ajuns la un club mare, am muncit mult ca sa fiu aici.

Am fost extrem de fericit cand a venit propunerea. Ii multumesc mult lui Igor Tudor pentru aceasta sansa. El m-a vrut aici. Stiu la ce sa ma astept acum, sunt la un club mare. Am jucat la un club mare si in Romania. Asteptarile sunt mari si sper sa ma ridic la nivelul lor.

Nu sunt multe de spus despre fani. Ei stiu ca sunt cei mai buni. Stadionul e plin mereu, ii sustin mereu pe jucatori. nu exista sentiment mai frumos decat sa stii ca ai asemenea fani in spatele tau. O sa fac tot ce pot ca sa castigam trofee", a spus Latovlevici.