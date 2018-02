VIDEO Ce GOL a primit Nita! Debut cu gol din scarita incasat de fostul portar al Stelei! Reactia antrenorului

Nita i-a impresionat pe cehi la debutul pentru Sparta.

Florin Nita a jucat in amicalul cu Spartak Moscova, pierdut cu 2-1 de Sparta. Chiar daca a primit doua goluri, Nita nu a fost vinovat, ba chiar a impresionat prin modul in care isi dirijeaza apararea si cateva interventii excelente.

Italianul Andrea Stramaccioni spune ca Nita este omul perfect pentru Sparta, care si-a vandut titularul la Newcastle.



"Sparta s-a pregatit bine pentru inlocuirea lui Martin Dubravka. Florin Nita a fost mereu prima optiune pentru noi!

Am cautat acelasi tip de portar, foarte activ in echipa, bun la jocul de picior si cu experienta internationala. Venit de la Steaua, Nita stie ce inseamna sa joci sub presiune la cel mai mare club din tara", a spus Stramaccioni.

Sparta are primul meci oficial pe 18 februarie, cu Slovan Liberec.