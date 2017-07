Moment de MILIOANE pentru Stanciu la Anderlecht! Poate da lovitura cu un transfer URIAS

Nicolae Stanciu a primit restart la Anderlecht. Planul belgienilor pentru mijlocasul roman e clar.

Stanciu (24 de ani) a luat numarul 10 si va avea un rol mult mai important in acest sezon. Folosit rar in 2017, fostul stelist va fi acum in centrul atentiei. Stanciu e asteptat sa profite de plecarea lui Tielemans si sa devina noul star al echipei. Sefii clubului si antrenorul Weiler ii acorda toata increderea pentru a-l ajuta sa straluceasca. Pe langa investitia istorica facuta in transferul sau de la Steaua, conducatorii campioanei din Belgia ii dau acum noi dovezi de apreciere.

Sursele Sport.ro sustin ca Stanciu e considerat in interiorul clubului urmatoarea mare lovitura pe piata transferurilor. Adus cu aproape 10 milioane, romanul e asteptat sa intoarca un profit apropiat de suma cheltuita. Stanciu e sustinut din toate partile pentru a reusi un campionat remarcabil la finalul caruia sa faca pasul pe care il doresc atat el, cat si clubul.

Anderlecht a respins orice tratative cu echipele care au intrebat in ce conditii l-ar putea lua in aceasta vara si incearca sa-l promoveze atat sportiv, cat si din punct de vedere al imaginii in ochii suporterilor. Stanciu e in prim-planul actiunilor media si a fost deja invitat sa le faca suporterilor turul virtual al cantonamentului din Austria.