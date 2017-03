"Mi-am mintit jucatorii!" Dezvaluirea lui Rednic dupa ce si-a salvat echipa de la retrogradare, in Belgia

Misiune indeplinita pentru Rednic in Belgia.

Mircea Rednic a declarat ca uneori si-a mintit jucatorii si le-a spus ca sunt cei mai buni. El a facut aceasta afirmatie dupa ce a reusit salvarea de la retrogradare cu echipa Mouscron, in urma victoriei cu scorul de 2-0 (1-0), in fata formatiei Kortrijk, in ultima etapa a sezonului regulat, informeaza rtfb.be.

"Am spus ca am venit sa castigam, era singura solutie. Imi felicit jucatorii pentru munca depusa. Au crezut pana la final si nu au renuntat. Trebuie sa recunosc ca daca Genk nu castiga, noi nu ne salvam. Dar sunt echipe profesioniste. Suporterii au dat totul pentru noi, cand am venit aici eram increzator, stiam 99 la suta ca ne vom salva si am reusit. Au fost momente de-a lungul sezonului cand moralul jucatorilor era foarte scazut si uneori i-am mintit si le-am spus ca trebuie sa creada ca sunt cei mai buni. Dar ei au inteles. Noi, antrenorii, am fost optimisti pana la final, dar jucatorii ne-au urmat", a declarat Rednic.

Rednic a mai spus ca se simte foarte bine la Mouscron, dar nu stie daca va ramane in continuare: "Cand am ajuns, am propus un contract pe un sezon si jumatate, dar nu au vrut, nu stiu de ce...Sunt aici, ma simt foarte bine, locuiesc aici. Sunt apropiat de suporteri, dar vom vedea. Acum ne vom odihni, am avut mult stres si nu este bine pentru tiroida, plus ca stresul da insomnii, ameteli..."

Mouscron, antrenata de Mircea Rednic, s-a salvat de la retrogradarea in liga secunda din Belgia, dupa ce a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), formatia Kortrijk, in ultima etapa a sezonului regulat.

Fundasul Cristian Manea a fost rezerva la Mouscron, care a incheiat sezonul pe penultimul loc, cu 24 de puncte. Ultima pozitie, care duce in liga a doua, a fost ocupata de Westerlo, cu 23 de puncte, care a fost invinsa, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, de RC Genk.