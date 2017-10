Meci de COSMAR pentru Sumudica! A fost invins de echipa romanilor din Turcia, gol Torje, Papp eliminat! VIDEO

Aflata pe locul 3 inaintea acestei etape, Kayserispor a pierdut cu echipa lui Papp, Grozav sau Torje, aflata pe locul 13!

Sumudica a impresionat cu Kayserispor in primele etape, insa acum antrenorul roman se vede invins de echipa din Europa cu cei mai multi romani legitimati, Karabukspor.



Cu Papp, Grozav, Torje si Tanase titulari, Karabuk s-a impus prin reusita lui Torje din minutul 77. Inainte de asta, Papp fusese eliminat in minutul 57 pentru al doilea cartonas galben. Silviu Lung Jr a fost titular in poarta echipei lui Sumudica, in timp ce Sapunaru a ramas in afara lotului.

Karabukspor e la a doua victorie in acest sezon, in timp ce Kayseri e la a doua infrangere.